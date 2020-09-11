Parimatch – офіційний беттінг партнер «Лестер Сіті»

Parimatch став новим офіційним беттінг партнером футбольного клубу «Лестер».

Символіка Parimatch буде розміщена на формі для тренування і розминки основного складу команди «Лестер Сіті» під час всіх локальних матчів, а також матчів турніру Ліги Європи УЄФА.

В рамках партнерства символіку Parimatch також можна буде побачити на бічних світлодіодних рекламних щитах під час домашніх матчів Premier League, Emirates FA Cup і Carabao Cup, на прес воллах під час інтерв'ю, які будуть супроводжувати всі провідні матчі на стадіоні King Power, і в соціальних мережах клубу.

«Ми дійсно раді партнерству з Parimatch - приголомшливим міжнародним брендом. Ми з нетерпінням чекаємо можливості працювати разом і допомагати зміцнювати міжнародний авторитет один одного», - розповів голова відділу партнерства «Лестер Сіті» Хардж Хір.

«Це відмінне партнерство для Parimatch. Прем'єр-ліга - один з найбільших і популярних турнірів в світі. Ми раді стати частиною світових змагань. Ми бачимо багато спільного між нашим брендом і футбольним клубом «Лестер Сіті». «Лестер» - велика історія Прем'єр-ліги. Їх стрімкий зліт обумовлений їх проникливим менеджментом і прагненням до успіху. Впевнені, що непохитний дух «Лестера» допоможе нам продовжувати цей захоплюючий шлях розвитку і міжнародної експансії», - заявив СЕО Parimatch Сергій Портнов.

«Лестер Сіті» завжди буде відомий як дивомейкер через їх видатну перемогу в Прем'єр-лізі. У Parimatch ми віримо, що дива можна творити тільки наполегливою працею і бойовим духом. Ми раді співпрацювати з клубом і гравцями, які сповідують ті ж цінності», - додав директор з маркетингу Parimatch Іван Ляшенко.

Як повідомляв Укрінформ, в липні 2018 року Parimatch став офіційним беттінговим партнером UFC в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід і Африка). Крім того, у 2019 році був заснований фонд Parimatch Foundation.