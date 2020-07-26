Варді став кращим бомбардиром сезону в Англійській прем'єр-лізі
Укрінформ
Кращим бомбардиром футбольного сезону-2019/20 Англійської прем'єр-ліги став нападник "Лестер Сіті" Джеймі Варди.
33-річний англійський форвард забив 23 м'ячі в 35 матчах чемпіонату, повідомляє Укрінформ.
На другому місці розташувався форвард лондонського "Арсенала" П'єр-Емерік Обамеянг, який вразив ворота суперників 22 рази, зігравши 36 зустрічей. Стільки ж голів у Денні Інгса з "Саутгемптона", який зіграв у всіх 38 матчах сезону.
Раніше повідомлялося, що "Манчестер Юнайтед" обіграв "Лестер" і зберіг місце в Лізі чемпіонів УЄФА.
Фото: Twitter.