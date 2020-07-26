АПЛ: «МЮ» переміг «Лестер» і виборов путівку в ЛЧ

Путівки в Лігу чемпіонів вибороли «Ліверпуль», «Ман Сіті», «МЮ» і «Челсі».

В центральному матчі останнього 38-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» обіграв на чужому полі «Лестер» 2:0, повідомляє Укрінформ.

В матчі зійшлися два претенденти на путівку в ЛЧ. На 71-й хвилини Бруну Фернандеш реалізував пенальті і вивів «МЮ» вперед. На 8-й компенсованій хвилині Лінгард подвоїв перевагу гостей. «МЮ» переміг 2:0 і фінішував на 3-у місці.

Останнє місце в зоні ЛЧ посів «Челсі», який обіграв «Вулвергемптон» 2:0.

Підсумкова турнірна таблиця в топ-5 АПЛ має такий вигляд: 1.«Ліверпуль» - 99, 2.«Манчестер Сіті» - 81, 3.«Манчестер Юнайтед» - 66, 4.«Челсі» - 66, 5.«Лестер» - 62. Таким чином, путівки в Лігу чемпіонів вибороли «Ліверпуль», «Ман Сіті», «МЮ» і «Челсі».

Залишають АПЛ «Норвіч», «Вотфорд» і «Борнмут».

Фото: NMC pool