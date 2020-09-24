Parimatch став офіційним беттінг партнером «Евертона»

Брендинг Parimatch з'явиться на LED-екранах і бордах стадіону «Гудісон Парк» (Goodison Park) в дні матчів.

Футбольний клуб «Евертон» і компанія Parimatch оголосили про співпрацю. Сторони підписали договір, згідно з яким Parimatch протягом найближчих двох років буде офіційним беттінг партнером клубу на території Європи. Також компанія Parimatch отримала маркетингові права на просування бренду у Великобританії.

Брендинг Parimatch з'явиться на LED-екранах і бордах стадіону «Гудісон Парк» (Goodison Park) в дні матчів. Parimatch буде також присутній в комунікаціях на всіх онлайн-платформах клубу, відповідно до вікових та територіальних обмежень. Дане партнерство направлено на підтримку швидкого запуску нового сайту Parimatch, спеціально створеного для клієнтів у Великобританії.

«Ми раді вітати Parimatch, ще один динамічний міжнародний бренд з великим потенціалом зростання, в нашому портфоліо комерційних партнерів.

Ця угода з регіональною орієнтацією є важливим доповненням до нашого реєстру партнерів. Ексклюзивні права компанії Parimatch в країнах Європи, а також її права на просування свого бренду в Великобританії ідеально вписуються в нашу комерційну стратегію, оскільки ми диверсифікуємо можливості в багатьох сферах нашої діяльності.

Ми були вражені як Parimatch прихильні інноваціям. Вони дуже винахідливі, і ми з нетерпінням чекаємо старту спільної роботи, щоб забезпечити максимальну впізнаваність і залученість на їх ключових ринках», - розповів Комерційний директор футбольного клубу «Евертон» Алан МакТавіш,.

«Parimatch володіє сильною культурою підприємництва і вивчення нових тенденцій і ринків, тому співпраця з «Евертоном» в міру виходу нашого бренду на ринок Великобританії є для нас величезною подією. «Евертон» - це «клуб першопроходців», у яких схожий з нашим підхід до інновацій. Ми прагнемо до співпраці, яка сприятиме впізнаваності нашого бренду і дозволить нам запропонувати унікальний підхід до наших спортивних та ігрових пропозицій для «Евертона» по всьому світу», - сказав генеральний директор Parimatch Сергій Портнов.

У липні 2018 року, Parimatch став офіційним беттінговим партнером UFC в Європі, на Близькому Сході та в Африці, а також має ряд угод про партнерство в футболі та в зростаючому секторі кіберспорту. Два роки тому був створений Фонд Parimatch, метою якого є просування здорового способу життя через освіту та участь громадськості в спорті.

Фото: Parimatch і сайт ФК "Евертон"