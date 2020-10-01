«Тенеріфе» домовилось з «Динамо» про оренду Франа Соля
Укрінформ
Головна умова – іспанський клуб зобов’язується викупити контракт нападника.
Клуб другого іспанського дивізіону «Тенеріфе» досяг угоди з «Динамо» про оренду нападника Франа Соля, повідомляє портал DeporPress.com.
Саме «Тенеріфе» має кращі шанси на підписання Соля. На форварда «Динамо» також претендують «Еспаньол» і «Жирона».
За домовленістю з київським клубом, в разі виходу до вищого дивізіону (Ла Ліга) «Тенеріфе» зобов'язаний буде викупити контракт форварда.
У нинішньому сезоні Соль забив один м’яч в трьох матчах «Динамо» у всіх турнірах. Всього з січня 2019-го він забив лише чотири м’ячі за «Динамо».
За підсумками трьох стартових турів «Тенеріфе» з трьома очками посідає в Сегунді 13-е місце.