«Тенеріфе» візьме в оренду нападника «Динамо» Франа Соля

Іспанський нападник зіграв цього сезону 39 хвилин і забив м’яч «Шахтарю» в матчі за Суперкубок України.

«Тенеріфе» розраховує завершити переговори по оренді нападника «Динамо» Франа Соля цими вихідними, повідомив журналіст Radio Club Tenerife Маной Дасвані.

Іспанський клуб хоче взяти Соля в оренду на один сезон з можливістю продовження, якщо «Тенеріфе» підніметься в Ла Лігу. «Тенеріфе» виступає в другому іспанському дивізіоні (Сегунді). В минулому сезоні клуб посів 12 місце.

Transfermarkt оцінює Франа Соля в 2 млн євро, його контракт з «Динамо» діє до кінця 2023 року.

Як повідомляв Укрінформ, Соля планують запросити й інші іспанські клуби – «Сельта», «Альмерія», «Жирона», «Ов’єдо», «Вальядолід» і «Ельче». Київський клуб хоче продати іспанця за 3,5 млн євро.