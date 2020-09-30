Довгоочікуваний вихід «Динамо» в Лігу чемпіонів

29 вересня київське «Динамо» перемогло «Гент» 3:0 в Києві на «Олімпійському» та вийшло до групового етапу Ліги чемпіонів.

Кияни змогли пройти раунд плей-офф кваліфікації до найпрестижнішого європейського турніру. Аналіз матчу-відповіді та перспективи «Динамо» на єврокубкову весну на думку Укрінформ.

Дві сторони медалі, провали на стандартах і феєрична гра Бущана

«Динамо» перемогло «Гент» з дуже солідним рахунком, але до гри киян є чимало питань. Наші футболісти зіграли два діаметрально протилежних тайми. В першій половині гри «біло-сині» завдали більше ударів (8:6), чинили тиск на ворота бельгійців та домінували в середині поля. Особливо виділялися Буяльський (перший забитий гол) та Шапаренко (стабільно відпрацьовував в захисті). Свої моменти вдалося реалізувати (де Пена з пенальті), а бельгійці не скористалися помилкою Забарного.

На початку другого тайму Супряга вкотре втік від опонентів, впав в штрафному майданчику «Гента» та заробив пенальті – Родрігеш зробив рахунок розгромним. Після цього «Динамо» розчинилося на полі: жодного небезпечного моменту. Натомість «Гент» мав щонайменше чотири можливості забити гол. Більшість моментів виникало через закидання в штрафну зі стандартних положень. Наші футболісти не знали, як протидіяти своїм суперникам в цьому компоненті гри. Лише Бущан знав, що варто робити: він дев’ять разів ставав на заваді м’ячу в другому таймі (всього за матч 12 сейвів). Голкіпер «Динамо» зіграв зразково.

Преміальні від виходу в ЛЧ, завищені очікування і підсилення перед євросезоном

Київське «Динамо» на чолі з Мірчею Луческу вийшли до Ліги чемпіонів та виконали одне з головних завдань керівництва. Клуб отримав близько тридцяти мільйонів євро за вихід в групу Ліги чемпіонів і фактично закрив проблему з бюджетом на сезон. Ми всі очікуємо на успіх «Динамо» в осінній частині євротурніру. Будемо відверті: команди з першої і другої корзини для киян поки є непідйомними. Звичайно, досвід гри з ними є безцінним, а для молоді це лакмусовий папірець на профпридатність. Ідеальним сценарієм для «Динамо» було б третє місце в групі та євровесна в Лізі Європи.

Наразі Мірча Луческу не має укомплектованого складу. Він досягнув результату тими гравцями, які були в обоймі на час приходу тренера. Вихід в Лігу чемпіонів є чи не найкращим аргументом у спілкуванні з Ігорем Суркісом – команді потрібні трансфери. Після перемоги над «Гентом» варто чекати агресивної трансферної політики «Динамо». Форвард, вінгер та центральний захисник є пріоритетними позиціями для «Динамо». За киян варто радіти, але не слід очікувати від цієї команди сьогодні чогось неможливого. Луческу та лідери команди (Миколенко, Циганков, Вербич, де Пена, Буяльський, Родрігеш) повинні використати цей сезон для індивідуального прогресу та побудови нової чемпіонської команди.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: сайт ФК "Динамо"