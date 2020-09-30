Після 3:0 ми розслабилися і дозволили супернику дуже багато – Луческу

Головний тренер «Динамо» критикує команду за другий тайм проти «Гента».

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував підсумок матчу-відповіді раунду плей-офф Ліги чемпіонів з «Гентом» (3:0), повідомляє Укрінформ.

«І в Генті, і в Києві до рахунку 3:0 ніяких проблем не було. Ми контролювали ситуацію і гру. Гравці виконували те, що ми домовлялися. Після третього голу футболісти розслабилися і не робили те, що було потрібно. «Гент» перехопив ініціативу і створив кілька небезпечних моментів. Останні 30 хвилин мене не задовольнили, ми втратили контроль гри, а заміни не особливо допомогли.

Я просив гравців усунути 4 головні компоненти гри «Гента»: довгі передачі, не допускати втрат в центрі поля, тримати їх правий фланг, через які йшли атаки, а також стандартні положення. Але після 3:0 ми розслабилися і дозволили супернику дуже багато. Мені це не сподобалось. Кожен гравець хотів себе індивідуально показати, м'ячі губилися, а суперник отримував кутові. Бущан зробив свою справу, але були моменти у суперника на п'ять матчів вперед.

Це були важкі два місяці роботи, ми до цього прагнули. Було багато травмованих гравців, були зміни. Але навіть останні 30 хвилин не змазали нашого виступу в Лізі чемпіонів. У моїй пам'яті ця гра залишиться як така, в якій в першому таймі ми могли забити набагато більше. Ніяких проблем немає з футболістами, я знаю психологію футболістів. Вербич і Циганков були мотивовані вийти на поле, хотіли себе показати», - розповів після матчу Мірча Луческу.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» зіграє в групі Ліги чемпіонів вперше з сезону 2016/17. Також на цій стадії турніру виступить «Шахтар». Жеребкування групового етапу відбудеться 1 жовтня.