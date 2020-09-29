"Динамо" - "Гент". Текстова трансляція
"Динамо" (Київ, Україна) - "Гент" (Бельгія)
0:0
29 вересня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський". Початок о 22.00. Температура +16 С.
Ласкаво просимо до столиці України на стиковий поєдинок у відповідь заключної стадії кваліфікації - раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА, в якому київське "Динамо" приймає віцечемпіона Бельгії "Гент".
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Стартові склади: (за 1 годину до матчу):
"Динамо" - .
Головний тренер - Мірча Луческу (Румунія).
"Гент" - .
Головний тренер - Вім де Деккер (Бельгія).
Арбітр - Шимон Марчиняк (Польща).
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Нагадаємо, перший поєдинок в Генті завершився перемогою "Динамо" з рахунком 2:1.
Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде до основної сітки Ліги чемпіонів УЄФА.
Жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів пройде 1 жовтня.
Фото: "Динамо" (Київ).