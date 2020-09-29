"Динамо" - "Гент". Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу у відповідь раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами київського "Динамо" та бельгійського "Гента".

"Динамо" (Київ, Україна) - "Гент" (Бельгія)

0:0

29 вересня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський". Початок о 22.00. Температура +16 С.

Ласкаво просимо до столиці України на стиковий поєдинок у відповідь заключної стадії кваліфікації - раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА, в якому київське "Динамо" приймає віцечемпіона Бельгії "Гент".

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Стартові склади: (за 1 годину до матчу):

"Динамо" - .

Головний тренер - Мірча Луческу (Румунія).

"Гент" - .

Головний тренер - Вім де Деккер (Бельгія).

Арбітр - Шимон Марчиняк (Польща).

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Нагадаємо, перший поєдинок в Генті завершився перемогою "Динамо" з рахунком 2:1.

Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде до основної сітки Ліги чемпіонів УЄФА.

Жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів пройде 1 жовтня.

Фото: "Динамо" (Київ).