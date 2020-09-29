Київське "Динамо" розгромило "Гент" і зіграє в еліті Ліги чемпіонів УЄФА

Футболісти київського "Динамо" вперше за останні чотири роки виступлять в основній сітці Ліги чемпіонів УЄФА.

Після виїзної перемоги над бельгійським "Гентом" (2:1) динамівці з рахунком 3:0 вдома впевнено обіграли суперників з Гента у повторному матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів на столичному НСК "Олімпійський" стали Віталій Буяльський, який на 9-й хвилині забив м'яч після передачі Владислава Супряги, Карлос де Пена (36, з пенальті), та Жерсон Родрігес (49, з пенальті).

За сумою двох матчів (5:1) кияни пройшли до групової стадії Ліги чемпіонів, а "Гент" у свою чергу виступить в основній сітці Ліги Європи.

Зазначимо, у груповому турнірі Ліги чемпіонів "Динамо" виступить вперше з сезону-2016/17. Чотири роки тому кияни у квартеті В посіли четверте місце услід за італійським "Наполі", португальською "Бенфікою" та турецьким "Бешикташем".

Жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів-2020/21 відбудеться у четвер, 1 жовтня, у штаб-квартирі Європейського футбольного союзу в Ньйоні (Швейцарія). У церемонії, окрім "Динамо", від України візьме участь чемпіон країни донецький "Шахтар".