Українка Козлова програла в першому колі «Ролан Гаррос»

Наша тенісистка поступилася іспанці Паулі Бадосі.

Українська тенісистка Катерина Козлова програла Паулі Бадосі з Іспанії в першому колі «Ролан Гаррос» - 2:6, 6:4, 3:6, повідомляє Укрінформ.

Українка Козлова гідно протистояла іспанці Бадосі, взявши у неї другий сет (6:4). У вирішальному третьому сеті Бадоса зробила три брейки і здобула путівку в наступне коло турніру.

30 вересня Козлова в тандемі з Магдою Лінетт з Польщі стартує в парному розряді «Ролан Гаррос».

Як повідомляв Укрінформ, раніше в першому колі «Ролан Гаррос» програли Даяна Ястремська, Катаріна Завацька і Марта Костюк. До другого кола турніру вийшла Еліна Світоліна.

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