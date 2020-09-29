Костюк програла японці Хібіно в основній сітці "Ролан Гаррос"

Українська тенісистка Марта Костюк невдало дебютувала у вівторок в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос") із загальним призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.

18-річна киянка (119-та ракетка світу) в першому раунді програла у Парижі японці Нао Хібіно (№72 WTA) - 4:6, 0:6, передає Укрінформ.

Матч тривав 1 годину.

У кваліфікації "Ролан Гаррос" Марта здобула три перемоги - над Ізабеллою Шиніковою (Болгарія, 201) - 6:1, 3:6, 6:0, Лаурою-Йоанною Паар (Румунія, 199) - 6:2, 6:2 та Курумі Нарою (Японія, 148) - 6:0, 1:6, 6:2.

Третя "ракетка" України Катерина Козлова (99) на старті Відкритого чемпіонату Франції проведе 29 вересня матч проти проти іспанки Паули Бадоси (87). У 2018-у та 2019 роках Катерині вдалося пройти до другого кола цих змагань.

Фото: j48tennis.net.