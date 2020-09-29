Українки Костюк і Козлова у вівторок стартують в основі "Ролан Гаррос"

У вівторок, 29 вересня, українські тенісистки Марта Костюк та Катерина Козлова проведуть зустрічі 1-го кола основної сітки Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос") із загальним призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.

18-річна Костюк (119-та ракетка) світу дебютує в основі цього турніру матчем проти японки Нао Хібіни (№72 WTA), передає Укрінформ.

Киянці довелося провести три поєдинки у кваліфікації, де вона здолала Ізабеллу Шинікову (Болгарія, 201) - 6:1, 3:6, 6:0, Лауру-Йоанну Паар (Румунія, 199) - 6:2, 6:2 та Курумі Нару (Японія, 148) - 6:0, 1:6, 6:2.

Хібіна виграла два останні матчі проти українок - минулого року у Валерії Страхової та нинішного - у Еліни Світоліної.

Третя "ракетка" України Козлова (99) на старті "Ролан Гаррос" виступить проти іспанки Паули Бадоси (87). У 2018-у і 2019 роках Катерині вдалося пройти до другого кола цих змагань.

26-річна українка змогла виграти шість із семи останніх матчів проти іспанських тенісисток. Бадоса, у свою чергу, здобула перемоги у трьох з 4-х останніх поєдинків проти представниць нашої країни.

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Як у понеділок повідомляв Укрінформ, перша "ракетка" України Еліна Світоліна у першому колі Відкритого чемпіонату Франції обіграла росіянку Варвару Грачову - 7:6 (7:2), 6:4 - і в наступному матчі зустрінеться з Ренатою Сарасуа (Мексика, 178).

На фото: Катерина Козлова/j48tennis.net.