Усик підписав контракт на бій з Чісорою
Укрінформ
Обов'язковий претендент на титул чемпіона світу боксу за версією WBO у суперважкій вазі українець Олександр Усик поставив підпис під контрактом на бій з британцем Дереком Чісорою.
Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив менеджер українського боксера Егіс Клімас.
"Підписано та скріплене печаткою", - написав Клімас.
Нагадаємо, що поєдинок Усик - Чісора запланований на 31 жовтня у Великій Британії.
Спочатку бій мав пройти у березні, але його перенесли через пандемію коронавірусу.
Фото: twitter.com/EddieHearn.