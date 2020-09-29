Усик підписав контракт на бій з Чісорою

Обов'язковий претендент на титул чемпіона світу боксу за версією WBO у суперважкій вазі українець Олександр Усик поставив підпис під контрактом на бій з британцем Дереком Чісорою.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив менеджер українського боксера Егіс Клімас. "Підписано та скріплене печаткою", - написав Клімас. Нагадаємо, що поєдинок Усик - Чісора запланований на 31 жовтня у Великій Британії. Читайте також: Красюк: Джошуа може пожартувати одним з поясів для Усика Спочатку бій мав пройти у березні, але його перенесли через пандемію коронавірусу. Фото: twitter.com/EddieHearn.