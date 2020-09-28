Красюк: Джошуа може пожартувати одним з поясів для Усика

Генеральний директор боксерської промоутерської компанії К2 Ukraine Олександр Красюк, вважає, що володар титулів WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа може пожертвувати одним з поясів для українця заради зустрічі з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку Красюка, який представляє інтереси Усика, поки шансів на організацію бою Джоуша - Ф'юрі більше, ніж на проведення поєдинку Джошуа - Усик, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Усик - обов'язковий претендент на титул WBO, а не обов'язковий претендент особисто для Джошуа. Олександр претендує на титул, і володар поясу, хто б це не був, є його потенційним суперником, - зазначив Красюк. - Багато уболівальників боксу у світі хотіли б побачити бій Усика з Джошуа, особливо у нас в Україні. Але на поєдинок між британцями Ф'юрі і Джошуа чекають більше. Можливо, є шанс, що вони проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу. Якщо у Джошуа є шанс боксувати з Ф'юрі, я думаю, що він звільнить титул".

Як повідомлялося, наступний поєдинок Усика запланований на 31 жовтня. В Лондоні українець має зустрінеться з британцем Дереком Чісорою.

Фото: klitschko-brothers.com.