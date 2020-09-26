Українець Богачук здобув 18 поспіль перемог на профі-рингу

25-річний український боксер-середньоваговик Сергій Богачук здобув 18-ту поспіль перемогу нокаутом на професіональному рингу.

Як повідомляє Sport.ua, у мексиканському місті Меріда українець здолав 32-річного Алехандро Давілью, передає Укрінформ.

Богачук протягом усього бою домінував, і після 6-го раунду мексиканець не зміг продовжити поєдинок.

У попередньому бою українець у 5-у раунді нокаутував колумбійця Карлоса Гальвана.

Фото: fightnews.info.