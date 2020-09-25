Усик: Дерев'янченко переможе Чарло рішенням суддів

Ексчемпіон світу з боксу у крузервейті Олександр Усик дав прогноз на запланований на 26 вересня поєдинок між володарем титулу WBC у середній вазі американцем Джермаллом Чарло та українцем Сергієм Дерев'янченком.

На думку Усика, в цьому протистоянні перемога дістанеться більш досвідченому українцю, повідомляє Klitschko-brothers.com. "Сергій Дерев'янченко довго чекав на такий титульний шанс. Досвід, який Дерев'янченко здобув у боях проти Деніела Джейкобса та Геннадія Головкіна, підготував його до перемоги над Джермаллом Чарло. Сергій переможе одностайним рішенням суддів", - заявив Усик. Читайте також: Бій Усик - Чісора пройде 31 жовтня Титульний поєдинок Чарло - Дерев'янченко має відбутися в Анкасвіллі (Коннектикут, США). На фото: Сергій Дерев'янченко/klitschko-brothers.com.