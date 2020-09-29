Ігор Пластун: Упевнений, "Генту" під силу забити два м'ячі у Києві

Український футбольний захисник бельгійського "Гента" Ігор Пластун поділився очікуваннями від матчу-відповіді плей-офф відбору Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

В ефірі телепередачі "Футбольний формат" гравець висловив упевненість, що його команді вдасться забити два м'ячі у Києві (в Бельгії український клуб переміг - 2:1), передає Укрінформ.

"Гент" має зіграти краще, особливо в перші хвилини матчу, що ми робили у Бельгії. Природно, шанси залишаються 50 на 50. В одному матчі може статися все, що завгодно. Тим більше зустріч пройде без підтримки уболівальників на трибунах. Це було б плюсом для "Динамо". Кияни забили на один гол більше. Але це буде новий матч, і, упевнений, нам під силу забити два м'ячі у Києві. Сподіватимемося на краще. Ми упевнені у власних силах", - сказав Пластун.

Додамо, що поєдинок "Динамо" - "Гент" розпочнеться 29 вересня на НСК "Олімпійський" о 22.00.

Фото kaagent.be.