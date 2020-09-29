Нападник Артем Кравець пояснив, чому пішов з «Динамо»

За словами форварда, він хотів отримувати більше ігрового часу і не має претензій до «Динамо».

Український нападник турецького клубу «Коньяспор» Артем Кравець розповів телеканалу «Футбол» про причини переходу з «Динамо».

«Всі чутки про те, що я був на тренуваннях гіршим, - мене це дуже ображає. Я так не працював, напевно, ніколи в житті. Я працював, намагався все виконувати, слухав вимоги тренерського штабу. Я намагався сприймати кожну деталь і працювати більше, ніж на максимумі.

У мене немає ніяких претензій. Я з великою повагою ставлюся і до «Динамо», і до головного тренера. У нас були дві розмови з наставником, він також не мав претензій до мене.

Сподіваюся, в майбутньому всі зрозуміють, що причина переходу була не в неготовності, а в тому, що я хотів отримувати більше ігрового часу. Я не хочу закінчувати з футболом в 32-33 роки. Я хочу грати стільки, скільки дозволятиме здоров'я. А якщо просидіти півроку-рік без ігрової практики, знайти хорошу команду буде набагато складніше», - сказав Кравець.

Як повідомляв Укрінформ, нападник Артем Кравець розірвав контракт з «Динамо» і перейшов в турецький клуб «Коньяспор». В першому ж матчі за «Коньяспор» Кравець забив два м’ячі і віддав гольовий пас, а його клуб обіграв «Бешікташ» (4:1) в матчі турецької Суперліги.

Фото: facebook.com/fcdynamoua