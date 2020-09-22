Артем Кравець перейшов у «Коньяспор»

Артем Кравець перейшов у «Коньяспор»

Укрінформ
Нападник кілька днів тому сам попросив розірвати контракт з «Динамо».

Колишній нападник «Динамо» Артем Кравець продовжить кар'єру в «Коньяспорі», повідомляє сайт турецького клубу.

Контракт розрахований на 2 роки. До цього українець виступав за інший турецький клуб «Кайсеріспор».

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У минулому сезоні чемпіонату Туреччини «Коньяспор» посів 12-е місце.

Як повідомляв Укрінформ, Кравець розірвав угоду з «Динамо», зігравши за команду 1 офіційний матч.

Фото: сайт ФК "Коньяспор"

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