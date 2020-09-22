Артем Кравець перейшов у «Коньяспор»

Нападник кілька днів тому сам попросив розірвати контракт з «Динамо».

Колишній нападник «Динамо» Артем Кравець продовжить кар'єру в «Коньяспорі», повідомляє сайт турецького клубу. Контракт розрахований на 2 роки. До цього українець виступав за інший турецький клуб «Кайсеріспор». Читайте також: Київське "Динамо" хоче продати Соля за 3,5 млн євро - іспанські ЗМІ У минулому сезоні чемпіонату Туреччини «Коньяспор» посів 12-е місце. Як повідомляв Укрінформ, Кравець розірвав угоду з «Динамо», зігравши за команду 1 офіційний матч. Фото: сайт ФК "Коньяспор"