Артем Кравець залишив київське "Динамо"

Київський футбольний клуб "Динамо" і 31-річний форвард команди Артем Кравець дійшли згоди про розірвання контракту.

Як повідомляє пресслужба ФК "Динамо", це рішення прийняли після розмови гравця із президентом клубу Ігорем Суркісом та головним тренером Мірчею Луческу, передає Укрінформ.

"Керівництво клубу пішло назустріч Артему і надало можливість перейти до іншої команди, де він матиме більше ігрової практики", - зазначається у повідомленні.

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Додамо, що Кравець був у системі киян з 2004-го по 2017 роки. Останній його клубом перед "Динамо" - турецький "Кайсеріспор", який футболіст залишив 18 серпня.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.