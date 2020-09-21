Іранця Шахаба визнали кращим футболістом третього туру УПЛ

Іранця Шахаба визнали кращим футболістом третього туру УПЛ

Укрінформ
Українська футбольна Прем’єр-ліга, опитавши фахівців, визначила найяскравішого футболіста 3-го туру чемпіонату країни. 

За підсумком голосування перемогу здобув іранський нападник донецького "Олімпіка" Шахаб, повідомляє пресслужба УПЛ.

25-річний легіонеро "Олімпіка" у матчі з "Минаєм" відзначився "дублем". Він на один бал випередив хавбека киеївського "Динамо" Миколу Шапаренка.

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До складу експертної ради УПЛ увійшли Олег Венглинський, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Йожеф Сабо, Сергій Нагорняк та інші футбольні спеціалісти. 

Фото: upl.ua.

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