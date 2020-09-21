Іранця Шахаба визнали кращим футболістом третього туру УПЛ

Українська футбольна Прем’єр-ліга, опитавши фахівців, визначила найяскравішого футболіста 3-го туру чемпіонату країни.

За підсумком голосування перемогу здобув іранський нападник донецького "Олімпіка" Шахаб, повідомляє пресслужба УПЛ.

25-річний легіонеро "Олімпіка" у матчі з "Минаєм" відзначився "дублем". Він на один бал випередив хавбека киеївського "Динамо" Миколу Шапаренка.

До складу експертної ради УПЛ увійшли Олег Венглинський, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Йожеф Сабо, Сергій Нагорняк та інші футбольні спеціалісти.

Фото: upl.ua.