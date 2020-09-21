Максимов - кращий тренер 3 туру чемпіонату України з футболу

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки третього туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Як повідомляє сайт об'єднання, кращим серед наставників команд став головний тренер полтавської "Ворскли" Юрій Марсимов, передає Укрінформ.

"Підопічні Максимова завдали поразки "Олександрії" (2:0) на її полі. "Ворскла" стала одноосібним лідером чемпіонату після трьох стартових турів (9 очок)", - зазначається у повідомленні

Підкреслюється також, що у 2020 році "Ворскла" є найбільш прогресуючою командою всеукраїнських змагань, яка дійшла до фіналу Кубка України, вдало стартувала в новому чемпіонаті та за мінімальних кадрових змін покращила свою гру.

Фото: uafc.org.