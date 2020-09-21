У Києві пройшов дитячий футбольний фестиваль Protasov Cup-2020

На полі столичної навчально-тренувальної бази Української асоціації футболу відбувся фестиваль дитячих команд Protasov Cup серед гравців 2010 року народження.

Як повідомляє пресслужба УАФ, участь у змаганнях взяли СК КНУТД, ФА "Бенфіка", ДЮСШ "Переможець", КДЮСШ "Чемпіон", ФК "Говерла", ФК "Фаворит", ДЮФК "Ніка", ФК "Троєщина", ФА УАФ та СК "Київ"", передає Укрінформ.

Усі десять команд-учасниць провели по три матчі. Поєдинки проходили в запеклій боротьбі за активної підтримки батьків юних гравців та інших глядачів. Юним футболістам вдалося потішити публіку майстерною грою та красивими голами.

"У вашому віці я також дуже любив футбол, присвячував йому кожну вільну хвилину, - звернувся до учасників легендарний український футболіст, перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов. - Я обожнював його й навіть уві сні бачив, як виходжу на поле у складі свого улюбленого "Дніпра" із власним прізвищем на футболці. Можна сказати, що мої сни здійснилися, чого бажаю й вам. В один із сезонів мені вдалося забити в чемпіонаті 35 м'ячів, що було другим результатом у Європі. За це мені вручили чудовий приз - "Срібну бутсу". Але водночас хочу сказати, що це індивідуальна нагорода. Вони є у футболі, але не є найголовнішими. Я хочу, аби ви знали, що футбол - це перш за все командна гра. Уся команда допомагала мені забивати. Без підтримки партнерів і друзів я б цього не досяг".

Фото: uaf.ua.