Безус може пропустити матч "Гента" проти "Динамо" в Лізі чемпіонів

Півзахисник бельгійського "Гента" український футболіст Роман Безус може не зіграти в стикових матчах раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА проти київського "Динамо".

Як інформує Sportarena, про це повідомив наставник "Гента" Вім де Деккер, передає Укрінформ.

"Роман знаходиться не в формі. Останні кілька днів він не дуже добре почувається", - заявив Деккер.

Також тренер повідомив, що зустріч з киянами можуть пропустити ще два футболісти "Гента" - півзахисник Свен Кумс і нападник Лоран Депуатр.

При цьому в обоймі бельгійців на майбутню гру з киянами ще два українця - захисник Ігор Пластун та нападник Роман Яремчук.

Нагадаємо, у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів "Гент" пройшов австрійський "Рапід" з Відня (2:1), а "Динамо" впоралося з голландським АЗ "Алкмаар" (2:0).

Перший поєдинок двоматчевого протистояння "Гент" - "Динамо" відбудеться 23 вересня в Бельгії, повторна зустріч запланована на 29 вересня на НСК "Олімпійський" в Києві.

Фото: twitter.com/kaagent.