Букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів УЄФА "Гент" - "Динамо"

У середу, 23 вересня, футболісти київського "Динамо" проведуть перший стиковий поєдинок раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА, в якому на виїзді зіграють з бельгійським "Гентом".

На думку букмекерів, шанси команд команд практично рівні, повідомляє Укрінформ.

Авторитетна букмекерська контора William Hill, зокрема, оцінює перемогу "Динамо" коефіцієнтом 2,80, нічию - 3,10, успіх "Гента" - 2,45.

Переможець протистояння за сумою двох матчів отримає путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів.

"Динамо" і "Гент" двічі зустрічалися в єврокубках. У відборі Ліги чемпіонів-2010/11 "біло-сині" обіграли суперників вдома (3:0) і в гостях (3:1).

Поєдинок "Гент" - "Динамо" пройде на "Гент Стедіум" і розпочнеться о 22.00.

Гра у відповідь відбудеться 29 вересня на НСК "Олімпійський" в Києві (22.00).

Нагадаємо, чемпіон України донецький "Шахтар" напряму потрапив до основної сітки Ліги чемпіонів УЄФА.