«Динамо» вже заробило 5 млн євро в ЛЧ

Якщо «Динамо» пройде «Гент» у плей-офф відбору ЛЧ, то заробить ще понад 30 млн євро.

Київське «Динамо» за рахунок виходу в плей-офф відбору Ліги чемпіонів заробило 5 млн євро, повідомляє сайт УЄФА.

У разі виходу в груповий етап Ліги чемпіонів кияни отримають 15,25 млн євро за участь в ньому і 16,62 млн євро за свою позицію в 10-річному рейтингу УЄФА (18-я серед 32 команд-учасниць груповій стадії). Тобто, якщо «Динамо» пройде «Гент» у плей-офф відбору ЛЧ, то заробить ще понад 30 млн євро.

Для порівняння, «Шахтар» отримає ті ж 15,25 млн євро за участь в груповій стадії ЛЧ, плюс доплату за високий 10-річний рейтинг, що дорівнює 21,052 млн євро (14 місце з 32).

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Нагадаємо, командам також нараховується бонус за перемогу в кожному матчі основного раунду ЛЧ, який становить 2,7 млн євро, а за нічию – 0.9 млн євро.

Як повідомляв Укрінформ, у раунді плей-офф ЛЧ кияни зіграють з бельгійським «Гентом», матчі пройдуть 23 вересня (в Бельгії) і 29 вересня (в Києві).