Визначилися всі пари вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА

Визначилися всі пари вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА

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Укрінформ
У Лізі чемпіонів УЄФА в середу, 16 вересня, відбулися заключні матчі 3-го кваліфікаційного раунду розіграшу.

За підсумками поєдинків "Шляху чемпіонів" в раунд плей-офф вийшли "Омонія, "Мольде", "Маккабі", "Ференцварош" та "Мідтьюлланн", повідомляє Укрінформ.

Результати поєдинків середи:

"Омонія (Кіпр) -" Црвена Звезда (Сербія) - 1:1 (серія пенальті - 4:2)

"Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегія) - 0:0 (серія пенальті - 5:6)

"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Динамо" (Брест, Білорусь) - 1:0

"Ференцварош" (Угорщина) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) - 2:1

"Мідтьюлланн" (Данія) - "Янг Бойз" (Швейцарія) - 3:0.

Нагадаємо, напередодні відбулися матчі 3-го кваліфікаційного раунду "Шляху представників ліг" Ліги чемпіонів. Київське "Динамо" обіграло вдома голландський АЗ "Алкмаар" (2:0), грецький ПАОК завдав поразки португальській "Бенфіці" (2:1), а бельгійський "Гент" взяв гору над австрійським "Рапідом" (2:1).

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У раунді плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА 22/23 і 29/30 вересня зіграють:

"Гент" (Бельгія) - "Динамо" (Київ, Україна)

"Краснодар" (Росія) - ПАОК (Греція)

"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Зальцбург" (Австрія)

"Олімпіакос" (Греція) - "Омонія (Кіпр)

"Мольде" (Норвегія) - "Ференцварош" (Угорщина)

"Славія" (Чехія) - "Мідтьюлланн" (Данія).

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