Футболісти київського "Динамо" з перемоги стартували у єврокубках нового сезону.

У поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" взяло гору над віцечемпіоном Голландії АЗ "Алкмаар" - 2:0, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів на НСК "Олімпійський" у Києві стали Жерсон Родрігес, якому на 49-й хвилині асистував Віталій Буяльський, та Микола Шапаренко (86) - завдяки результативному пасу Томаша Кендзьори.

"Динамо" обіграло АЗ і зіграє у раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів // Фото: Павло Багмут, Укрінформ

У раунді плей-офф за вихід у груповий турнір Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє 22 та 29 вересня з переможцем пари "Гент" (Бельгія) - "Рапід" (Австрія).