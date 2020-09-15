"Динамо" - АЗ "Алкмаар". Текстова трансляція

Онлайн-трансляція 3-го кваліфікаційного матчу Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами київського "Динамо" та голландського клубу АЗ "Алкмаар". ладислав Супряга, де Пена.

"Динамо" (Київ, Україна) - АЗ (Алкмаар, Голландія)

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15 вересня 2020 року. Київ. НСК "Олімпійський". Початок о 20.00. Температура повітря 20С.

Ласкаво просимо до столиці України на поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому столичне "Динамо" приймає голландську команду АЗ "Алкмаар".

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Стартові склади:

"Динамо" - Георгій Бущан, Томаш Кендзьора, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Жерсон Родрігес, Владислав Супряга, Карлос Де Пена.

Головний тренер - Мірча Луческу (Румунія).

АЗ "Алкмаар" - Марко Бізот, Оуен Вейндал, Йонас Свенссон, Рон Влаар, Тен Копмейнерс, Фредрік Мідтше, Дані де Віт, Йорді Класі, Альберт Гюдмюндссон, Мірон Боаду Келвін Стенгс.

Головний тренер - Арне Слот (Голландія).

Арбітр - Орель Грінфельд (Ізраїль).

Протистояння складається з одного матчу. При нічиїй в основний час проводяться два додаткові тайми, а при необхідності - серія пенальті.

Переможець поєдинку вийде у раунд плей-офф, де за вихід у груповий турнір Ліги чемпіонів зіграє 22 та 29 вересня з кращою командою пари "Гент" (Бельгія) - "Рапід" (Австрія).

Відзначимо, що АЗ у другому кваліфікаційному раунді вдома здобув вольову перемогу в додатковий час над чеською "Вікторією (3:1).

"Динамо" і АЗ двічі зустрічалися у єврокубках. На груповому етапі Ліги Європи-2010/2011 "біло-сині" обіграли суперників і в Алкмаарі (2:1), і у Києві (2:0).

Нагадаємо, поєдинок "Динамо" - АЗ "Алкмаар" пройде на київському НСК "Олімпійський" без глядачів.

Фото: ФК "Динамо (Київ).