Букмекери урівняли шанси "Динамо" і АЗ за півдня до матчу Ліги чемпіонів

Авторитетна букмекерська контора William Hill змінила котирування в день матчу кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" (Київ) - АЗ "Алкмаар" (Голландія).

Тепер, на думку букмекерів, шанси команд практично рівні, передає Укрінформ.

Перемога футболістів "Динамо" оцінюється коефіцієнтом 2,50, нічия - 3,25, успіх АЗ - 2,60.

Раніше фаворитом зустрічі букмекери називали "Динамо", ставивши на перемогу киян коефіцієнт 2,10, на нічию - 3,30, а на успіх АЗ - 3,20.

Нагадаємо, поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" - АЗ "Алкмаар" відбудеться у вівторок, 15 вересня, на київському НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 20.00.

Фото: ФК "Динамо" (Київ).