"Динамо" стартує в Лізі чемпіонів УЄФА матчем проти АЗ "Алкмаар"

Футболісти київського "Динамо" проведуть у вівторок, 15 вересня, поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому прийматимуть голландську команду АЗ "Алкмаар".

Матч "Динамо" - АЗ покаже телеканал "2+2". Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок зустрічі о 20.00.

Протистояння складається з одного матчу. При нічиїй в основний час проводяться два додаткові тайми, а при необхідності - серія пенальті.

Переможець поєдинку вийде у раунд плей-офф, де за вихід у груповий турнір Ліги чемпіонів зіграє 22 та 29 вересня з кращою командою пари "Гент" (Бельгія) - "Рапід" (Австрія).

Відзначимо, що АЗ у другому кваліфікаційному раунді вдома здобув вольову перемогу в додатковий час над чеської "Вікторією (3:1).

"Динамо" і АЗ двічі зустрічалися у єврокубках. На груповому етапі Ліги Європи-2010/2011 "біло-сині" обіграли суперників і в Алкмаарі (2:1), і у Києві (2:0).

Матч віцечемпіонів України і Голландії обслуговуватиме бригада арбітрів з Ізраїлю на чолі з Орелем Грінфельдом.

Нагадаємо, поєдинок "Динамо" - АЗ "Алкмаар" пройде на київському НСК "Олімпійський" без глядачів.

Фото: az.nl.