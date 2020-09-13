Букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" - АЗ "Алкмаар"

У вівторок, 15 вересня, футболісти київського "Динамо" проведуть поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому прийматимуть голландську команду АЗ "Алкмаар".

На думку букмекерів, фаворитом матчу є український клуб, повідомляє Укрінформ.

Авторитетна букмекерська контора William Hill перемогу "Динамо" оцінює коефіцієнтом 2,10, нічию - 3,30, успіх АЗ - 3,20.

Протистояння складається з одного матчу. При нічиїй в основний час проводяться два додаткові тайми, а при необхідності - серія пенальті.

Переможець поєдинку вийде у раунд плей-офф, де за вихід у груповий турнір Ліги чемпіонів зіграє 22 та 29 вересня з кращою командою пари "Гент" (Бельгія) - "Рапід" (Австрія).

"Динамо" і АЗ двічі зустрічалися у єврокубках. На груповому етапі Ліги Європи-2010/2011 "біло-сині" обіграли суперників і в Алкмаарі (2:1), і у Києві (2:0).

Матч віцечемпіонів України і Голландії обслуговуватиме бригада арбітрів з Ізраїлю на чолі з Орелем Грінфельдом.

Нагадаємо, поєдинок "Динамо" - АЗ "Алкмаар" пройде на київському НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 20.00.