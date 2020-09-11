"Динамо" подало офіційну заявку на Лігу чемпіонів УЄФА

Київське "Динамо" подало заявку команди на 3-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", на найближчий матч проти футболістів голландського АЗ "Алкмаар", який відбудеться на столичному НСК "Олімпійський" у вівторок, 15 сентября (початок о 20.00 за київським часом), заявлений 31 футболіст: 23 гравці - за списком "А" і 8 - за списком "Б", передає Укрінформ.

Заявка ФК "Динамо" (Київ):

голкіпери - 1. Георгій Бущан, 71. Денис Бойко, 35. Руслан Нещерет (заявка "Б"), 51. Валентин Моргун (Б);

захисники - 4. Денис Попов (Б), 13. Артем Шабанов, 16. Віталій Миколенко (Б), 20. Олександр Караваєв, 24. Олександр Тимчик, 25. Ілля Забарний (Б), 34. Олександр Сирота (Б), 47. Роман Вантух, 55. Костянтин Вівчаренко (Б), 94. Томаш Кендзьора;

півзахисники - 5. Сергій Сидорчук, 7. Беньямін Вербич, 8. Володимир Шепелєв, 10. Микола Шапаренко, 11. Георгій Цітаішвілі (Б), 14. Карлос де Пена, 15. Віктор Циганков, 17. Богдан Ледньов, 18. Олександр Андрієвський , 29. Віталій Буяльський, 77. Ахмед Алібеков, 99. Міккель Дуелунд;

нападники - 9. Фран Соль, 21. Артем Кравець, 22. Жерсон Родрігес, 31. Назарій Русин, 89. Владислав Супряга.

Тренер - Мірча Луческу.

Нагадаємо, матч "Динамо" - АЗ обслуговуватиме бригада арбітрів з Ізраїлю на чолі з Орелем Грінфельдом.

Фото: Dynamo.kiev.ua.