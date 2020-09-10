"Динамо" пройде додаткове тестування перед матчем Ліги чемпіонів УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розробив кілька додаткових вимог протоколу в умовах пандемії коронавірусу, які будуть обов'язкові до виконання командами, які беруть участь в єврокубках.

Як повідомляє Meta-ratings.com.ua, крім двох обов'язкових тестувань на коронавірус за 10-14 днів до матчу, футболістам і персоналу київським "Динамо" перед грою третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з голландським АЗ "Алкмаар" доведеться пройти ще одне тестування - за 1-2 дні до матчу. Причому цю процедуру киянам треба буде пройти в лабораторії, яку вибрав УЄФА, передає Укрінформ.

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У разі, якщо в команді за результатами тестів буде велика кількість позитивних проб на коронавірус, УЄФА дозволяє дозаявку футболістів, а матч не буде скасований. Хоча в разі, якщо в заявку не набереться 13 футболістів, УЄФА передбачає резервну дату матчу на нейтральному полі, якщо поєдинок не відбудеться не з вини клубу-господаря матчу.

Нагадаємо, "Динамо" буде приймати АЗ у вівторок, 15 вересня, на столичному НСК "Олімпійський". Матч відбудеться без глядачів.

Фото: ФК "Динамо" (Київ).