УЄФА переніс жеребкування єврокубків з Афін в Ньон

Жеребкування групових етапів проведуть 1-2 жовтня без представників клубів і преси.

УЄФА оголосив про те, що жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесені з Афін в штаб-квартиру організації в Ньоні в зв'язку з пандемією COVID-19. Таке рішення прийнято за підсумками переговорів з владою Греції.

Жеребкування єврокубків пройдуть без представників клубів і преси. Також під час заходів вручатимуть нагороди кращим гравцям і тренерам за підсумками минулого сезону Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21 відбудеться 1 жовтня о 19:00. 2 жовтня в 14:00 відбудеться жеребкування групового етапу Ліги Європи.

Як повідомляв Укрінформ, в груповому раунді Ліги чемпіонів зіграє «Шахтар». «Динамо» 15 вересня зустрінеться з АЗ в третьому кваліфікаційному раунді турніру.

У груповому раунді Ліги Європи виступить «Зоря». «Колос» 17 вересня зіграє з «Арісом» в другому раунді кваліфікації. «Десна» в третьому раунді відбору 24 вересня зустрінеться з переможцем пари «Кукесі» (Албанія) – «Вольфсбург» (Німеччина).