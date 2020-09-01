"Динамо" отримало чергового суперника на шляху до групового турніру Ліги чемпіонів
Віце-чемпіон України київське "Динамо", у разі перемоги над голландським АЗ "Алкмааром" у 3-му кваліфікаційному раунді, розіграє путівку до основної сітки Ліги чемпіонів УЄФА з переможцем пари "Гент" (Бельгія) - "Рапід" (Відень, Австрія), передає Укрінформ.
Матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА пройдуть 22/23 та 29/30 вересня.
Результати жеребкування.
Шлях чемпіонів:
"Славія" (Чехія) - "Мідтьюлланд" (Данія)/"Янг Бойз" (Швейцарія)
"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль)/"Динамо" (Брест, Беларусь) - "Зальцбург" (Австрія)
"Олімпіакос" (Греція) - "Омонія" (Кіпр)/"Црвена Звезда" (Сербія)
"Карабах" (Азербайджан)/"Мольде" (Норвегія) - "Ференцварош" (Угорщина)/"Динамо" (Загреб, Хорватія).
Шлях представників ліг:
"Динамо" (Київ, Україна)/АЗ "Алкмаар" (Голландія) - "Гент" (Бельгія) - "Рапід" (Відень, Австрія)
"Бенфіка" (Португалія)/ПАОК (Греція) - "Краснодар" (Росія).
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 29 травня 2021 року у турецькому Стамбулі.
Фото: uefa.com.