"Динамо" отримало чергового суперника на шляху до групового турніру Ліги чемпіонів

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відбулося жеребкування 4-го кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів УЄФА - раунду плей-офф.

Віце-чемпіон України київське "Динамо", у разі перемоги над голландським АЗ "Алкмааром" у 3-му кваліфікаційному раунді, розіграє путівку до основної сітки Ліги чемпіонів УЄФА з переможцем пари "Гент" (Бельгія) - "Рапід" (Відень, Австрія), передає Укрінформ.

Матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА пройдуть 22/23 та 29/30 вересня.

Результати жеребкування.

Шлях чемпіонів:

"Славія" (Чехія) - "Мідтьюлланд" (Данія)/"Янг Бойз" (Швейцарія)

"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль)/"Динамо" (Брест, Беларусь) - "Зальцбург" (Австрія)

"Олімпіакос" (Греція) - "Омонія" (Кіпр)/"Црвена Звезда" (Сербія)

"Карабах" (Азербайджан)/"Мольде" (Норвегія) - "Ференцварош" (Угорщина)/"Динамо" (Загреб, Хорватія).

Шлях представників ліг:

"Динамо" (Київ, Україна)/АЗ "Алкмаар" (Голландія) - "Гент" (Бельгія) - "Рапід" (Відень, Австрія)

"Бенфіка" (Португалія)/ПАОК (Греція) - "Краснодар" (Росія).

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 29 травня 2021 року у турецькому Стамбулі.

Фото: uefa.com.