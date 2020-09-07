Став відомий арбітр матчу "Динамо" - АЗ "Алкмаар" у Лізі чемпіонів УЄФА

Бригада арбітрів з Ізраїлю на чолі з Орелем Грінфельдом обслуговуватиме матч у відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами київського "Динамо" і голландського АЗ "Алкмаар".

Як повідомляє пресслужба Європейського футбольного союзу (УЄФА), асистентами Грінфельда стануть Рой Хассан та Ідан Яркон. Функції четвертого судді виконуватиме Гал Лейбовіц, передає Укрінформ. Відзначимо, що Грінфельд вже обслуговував два єврокубкові матчі за участю українських клубів в сезоні 2016/17 ("Ворскла" - "Локомотив" - 2:3, "Манчестер Юнайтед" - "Зоря", 1:0). Читайте також: «Динамо» втратило на півроку Микиту Бурду Нагадаємо, київське "Динамо" зійдеться з АЗ "Алкмаар" 15 вересня на столичному НСК "Олімпійський". Початок матчу о 20.00. На фото: Орель Грінфельд (globallookpress.com).