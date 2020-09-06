«Динамо» втратило на півроку Микиту Бурду

«Динамо» втратило на півроку Микиту Бурду

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Укрінформ
Захисник травмував ахілл, йому знадобиться операція.

«Динамо» підтвердило на офіційному сайті, що захисник Микита Бурда отримав травму ахілла в товариському матчі проти «Колоса» (1:0).

У гравця стався розрив ахіллового сухожилля. Бурду чекає операція, відновлення займе не менше півроку.

У минулому сезоні УПЛ Бурда провів лише 9 матчів через різних травм. У вересні 2019 року йому зробили операцію на передній хрестоподібній зв'язці.

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Після травми Бурди у «Динамо» залишилися три центральні захисники:  Артем Шабанов, Денис Попов і Олександр Сирота.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» 11 вересня в матчі УПЛ вдома прийматиме «Десну». 15 вересня кияни зіграють з АЗ в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Фото: сайт ФК "Динамо"

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