Через травми «Динамо» тренувалося без 9 гравців основи

Циганков поїхав на обстеження, 8 гравців займаються індивідуально.

«Динамо» продовжує підготовку до старту нового сезону. Під час сьогоднішнього тренування вісім футболістів київського клубу займалися за індивідуальною програмою, повідомляє офіційний сайт «Динамо».

Окремо від загальної групи «Динамо» працювали: захисники Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Микита Бурда, півзахисники Ахмед Алібеков, Володимир Шепелєв, Беньямін Вербич і вінгер Беніто. Всі вони продовжують відновлення після травм.

Крім цього, на обстеження до Мюнхена поїхав півзахисник Віктор Циганков. За результатами обстеження стане зрозуміло, чи зможе Циганков вчасно розпочати сезон.

Як повідомляв Укрінформ, в рамках підготовки до нового сезону «Динамо» зіграло три спаринги. Команда Мірчі Луческу перемогла «Верес» (3:0) і «Полісся» (5:1), а також програла «Десні» (1:2).