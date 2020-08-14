Гармаш повернувся до тренувань в «Динамо»

Невідомо, чи планує тренер «Динамо» Мірча Луческу зберегти досвідченого півзахисника в складі команди.

Півзахисник Денис Гармаш повернувся до тренувань в загальній групі «Динамо», повідомляє клубна сторінка в Інстаграм.

Гармаш відновив тренування в київському клубі, проте невідомо, чи планує тренер «Динамо» Мірча Луческу зберегти досвідченого півзахисника в складі команди.

Оренда українського хавбека в турецькому «Різеспор» завершилася. Гармаш перейшов в оренду в «Різеспор» на початку року. Українець зіграв 16 матчів у складі турецького клубу, забив три голи.

Чинний контракт 30-річного півзахисника з «Динамо» розрахований до літа 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, хавбек «Динамо» Віктор Циганков пройде детальний медогляд в клініці Мілана перед початком сезону.