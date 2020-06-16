Гармаш повернеться до київського "Динамо"

Футбольний півзахисник "Динамо" Денис Гармаш, який виступає на правах оренди в турецькому "Різеспорі", повернеться до київського клубу.

Турецький клуб не має наміру продовжувати оренду українського хавбека, повідомляє телеграм-канал "Динамо" Київ Inside.

Нагадаємо, 30-річний Гармаш перейшов до "Різеспора" на правах оренди у січні нинішнього року. За цей час футболіст зіграв у складі команди з міста Різе 5 матчів і забив 2 м'ячі.

За "Динамо" хавбек виступає з 2007 року - 184 поєдинки (23 голи).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.