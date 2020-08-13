Циганков їде на медогляд в Мілан і може пропустити початок сезону
Укрінформ
«Динамо» ризикує втратити лідера команди на перші матчі сезону.
Хавбек «Динамо» Віктор Циганков пройде детальний медогляд в клініці Мілана перед початком сезону, повідомляє Meta-raitings.com.ua.
Останнім часом 22-річний футболіст часто звертається до медичного штабу киян через різні травми і пошкодження. З цієї причини його вирішили відправити в одну з провідних клінік Європи.
Після медогляду стане відомо, чи зможе Циганков почати сезон разом з командою.
У минулому сезоні Циганков забив 17 м’ячів і віддав 9 гольових передач в 39 матчах за «Динамо».
Як повідомляв Укрінформ, вінгер Беньямін Вербич і захисник Денис Попов розпочали бігову роботу на тренуваннях «Динамо».