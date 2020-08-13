Півзахисник «Динамо» Вербич розпочав бігову роботу
Вінгер Беньямін Вербич і захисник Денис Попов розпочали бігову роботу на тренуваннях «Динамо», повідомляє офіційний сайт клубу.
Словенець продовжує відновлюватися після операції на пахових кільцях. У загальній групі Вербича чекають у вересні.
В кінці минулого тижня повідомлялося про повернення Попова до загальної групи киян, але з тих пір Денис пропустив контрольний матч з «Десною» (1:2).
Не брали участь в останньому тренуванні Артем Шабанов і Віталій Миколенко, а Микита Бурда і Ахмед Алібеков займалися індивідуально.
15 серпня команда Мірчі Луческу зіграє контрольний матч з «Поліссям».
Як повідомляв Укрінформ, новий сезон в Україні стартує 22 серпня. «Динамо» в першому турі зіграє з «Олімпіком» на виїзді.
Фото: сайт ФК "Динамо"