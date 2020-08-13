Півзахисник «Динамо» Вербич розпочав бігову роботу

Останнє тренування пропустили Шабанов і Миколенко, займалися індивідуально Попов, Бурда і Алібеков.

Вінгер Беньямін Вербич і захисник Денис Попов розпочали бігову роботу на тренуваннях «Динамо», повідомляє офіційний сайт клубу.

Словенець продовжує відновлюватися після операції на пахових кільцях. У загальній групі Вербича чекають у вересні.

В кінці минулого тижня повідомлялося про повернення Попова до загальної групи киян, але з тих пір Денис пропустив контрольний матч з «Десною» (1:2).

Не брали участь в останньому тренуванні Артем Шабанов і Віталій Миколенко, а Микита Бурда і Ахмед Алібеков займалися індивідуально.

15 серпня команда Мірчі Луческу зіграє контрольний матч з «Поліссям».

Як повідомляв Укрінформ, новий сезон в Україні стартує 22 серпня. «Динамо» в першому турі зіграє з «Олімпіком» на виїзді.

Фото: сайт ФК "Динамо"