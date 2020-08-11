"Динамо" уперше програло під орудою Луческу

Футболісти київського "Динамо" поступилися 11 серпня у спарингу чернігівській "Десні" - 1:2.

М'ячі забили: Віктор Циганков (80-та хвилина) - у "Динамо"; Олександр Філіппов (32) та Ілля Шевцов (82) - у складі чернігівців, повідомляє Укрінформ.

На 69-й хвилині Циганков не реалізував пенальті.

Зустріч завершилася на полі навчально-тренувальної бази столичного клубу у Кончі-Заспі.

Стартові склади команд: "Динамо" - Бущан, Сирота, Кендзьора, Тимчик, Сидорчук, Буяльський, Цітаїшвілі, Караваєв, Леднєв, Булеца, Супряга;

"Десна" - Паст, Конопля, Імереков, Тамм, Западня, Огіря, Домбровський, Калитвинцев, Картушов, Будківський, Філіппов.

Як повідомляв Укрінформ, перший спаринг під орудою нового тренера Мірчі Луческу футболісти "Динамо" зіграли 7 серпня і перемогли клуб Другої ліги "Верес" (Рівне) - 3:0. Голи: Міккель Дуелунд, Владислав Супряга, Карлос Де Пена.

Третю контрольну гру динамівці проведуть у Кончі-Заспі 15 серпня проти новачка Першої ліги житомирського "Полісся".

Фото: fcdynamo.kiev.ua.