Ігор Суркіс: Луческу може відпустити Циганкова з "Динамо"

Президент київського футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс не виключає, що новий головний тренер команди Мірча Луческу може відпустити з команди її лідера Віктора Циганкова.

Столичний клуб не триматиме гравця у "золотій клітці", зазначив керівник ФК "Динамо" в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Однією з наших розмов із Луческу була про те, що у "Динамо" дуже талановита молодь, з якою можна досягати результатів. Я б хотів, щоб він почав це робити вже завтра, - підкреслив Суркіс. - Скільки йому знадобиться часу - місяць, два, півроку - я не можу сказати. Він мені за прізвищами називав всю команду, навіть хлопців з U19. У нього філософія: якщо буде хороша, гідна пропозиція з приводу Циганкова або ще когось, треба продавати. Я йому сказав, що це наш ключовий футболіст. А він відповів, що, продавши Циганкова, ми даємо надію Цітаїшвілі. А за Георгієм є хтось іще. Якщо ми триматимемо футболістів у золотій клітці, вони не прогресуватимуть.

"Ось Ярмоленка перетримали", - сказав мені Луческу. А я йому доводив, що з фінансової точки зору я його не перетримав. Він погодився, але сказав, що треба було відпустити на два роки раніше. І Циганков, якби раніше стартував, сьогодні був би взагалі топовим футболістом".

Ігор Суркіс також заявив, що готовий продати динамівський клуб, але до цього чусу не отримував жодної пропозиції про купівлю.

"Ми у футбол прийшли в 90-і роки, і з того часу не було жодної пропозиції про купівлю клубу. Всі кажуть, що його треба продати. Я готовий. Але немає бажаючих. Мої діти точно не хочуть, щоб я їм залишив це навантаження, - сказав президент ФК "Динамо".

Фото: fcdynamo.kiev.