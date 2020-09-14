Луческу: "Динамо" націлене показати високий рівень гри і перемогти АЗ "Алкмаар"

Головний тренер футбольного клубу "Динамо" (Київ) Мірча Луческу напередодні матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА з голландським АЗ "Алкмаар" розраховує на високу мотивацію своїх підопічних.

Про це Луческу заявив в понеділок на передматчевій пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.

"Ми знаємо склад суперника, у них багато молодих перспективних гравців, яких незабаром побачимо в європейських топ-чемпіонатах. Голландський клуб добре підготувався до нашої гри, зігравши чимало контрольних поєдинків. У сучасному футболі все відомо про команди, але найголовніше як ти підготуєшся до суперника. У нас теж молода амбітна команда. Шкода, що не всі наші гравці зможуть завтра взяти участь у матчі, є травмовані, про яких ви вже знаєте, плюс ті футболісти, які грали за збірні /в Лізі націй УЄФА/ і не брали участь в клубному тренувальному процесі. Проте, впевнений, що на АЗ чекає складний матч, оскільки ми дуже мотивовані, дуже хочемо показати високий рівень гри і перемогти", - підкреслив Луческу.

Нагадаємо, поєдинок "Динамо" - АЗ "Алкмаар" відбудеться у вівторок, 15 вересня, на столичному НСК "Олімпійський". Початок зустрічі о 20.00.

Переможець матчу розіграє путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів з кращою командою пари "Гент" (Бельгія) - "Рапід" (Австрія).