Суперники "Динамо" прилетіли до Києва на матч Ліги чемпіонів УЄФІА
Укрінформ
Голландський АЗ "Алкмаар" прибув до Києва на матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА з "Динамо".
О 13.55 літак рейсу OR7361 з Амстердама здійснив посадку в аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського, передає Укрінформ
У делегації клубу 21 футболіст:
воротарі - Марко Бізот, Хобі Верхюлст, Бо Реус.
захисники - Йонас Свенссон, Пантеліс Хацідіакос, Рон Влаар, Оуен Вейндал, Тімо Летшерт, Юкінарі Сугавара, Рамон Леувін.
півзахисники - Фредрік Мідтше, Тен Копмейнерс, Дані де Віт, Йорді Класі, Тіджані Рейндерс.
нападники - Келвін Стенгс, Майрон Боада, Уссама Ідрісса, Ферді Дрейф, Закарія Абухляль, Альберт Гюдмюндссон.
Нагадаємо, поєдинок "Динамо" - АЗ "Алкмаар" відбудеться у вівторок, 15 вересня, на столичному НСК "Олімпійський". Початок матчу о 20.00.
Фото: Dynamo.kiev.ua.