«Гент» став суперником «Динамо» в плей-офф кваліфікації ЛЧ

Бельгійський клуб обіграв віденський «Рапід», один з м’ячів забив Роман Яремчук.

В матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів бельгійський «Гент» обіграв австрійський «Рапід» (Відень) 2:1 і став суперником «Динамо» в раунді плей-офф кваліфікації ЛЧ, повідомляє Укрінформ.

«Гент» обіграв на своєму полі віденський «Рапід» 2:1. У складі господарів м’ячі забили Дорш і Роман Яремчук (з пенальті). За «Рапід» відзначився Демір.

Відзначимо, що Яремчук вийшов у стартовому складі і зіграв 89 хвилин. Інший український легіонер «Гента» Роман Безус вийшов на заміну на 61-й хвилині.

«Гент» став суперником «Динамо» на стадії плей-офф кваліфікації ЛЧ. Матчі зіграють 22 і 29 вересня. Ще одним учасником цієї стадії сьогодні став грецький ПАОК, який обіграв португальську «Бенфіку» 2:1.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» обіграло АЗ (2:0) в матчі 3-го раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Фото: twitter.com/kaagent