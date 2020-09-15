Родрігеша хотів міняти, але повірив в нього, і він віддячив голом – Луческу

Мірча Луческу подякував команді за божевільну самовіддачу, терпіння і результат.

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував перемогу над АЗ в третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ (2:0), повідомляє Tribuna.com.

«Ми створюємо команду, яка в пошуках свого шляху. Нам все ще потрібен час. У матчі з АЗ була з обох сторін серйозна тактична гра. Не забувайте, що АЗ майже виграв чемпіонат, граючи в агресивний вертикальний футбол. Але ми перекрили майже всі сильні сторони суперника, і не дали нічого створити в першому таймі.

У перерві я сказав хлопцям, щоб мали терпіння, тому що гості будуть лізти вперед і у нас буде більше зон для атак. Дякую за божевільну самовіддачу, терпіння і результат.

Родрігеша потрібно було міняти в перерві, але я повірив в нього, і він віддячив своїм голом.

Забарний дуже добре зіграв, я довіряю цим хлопцям і вони відплачують своєю грою. Не потрібно забувати і про Миколенка, який відмінно зіграв на нерідний позиції. Але було б несправедливо хвалити тільки цих гравців, вся команда заслуговує похвали», - сказав Луческу.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» обіграло АЗ (2:0) в матчі 3-го раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.